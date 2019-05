Markus Langer in den Fallen des Alltags

Christiane Reuther Als Spaßvogel mit seinem bayerischen Typenkabarett begeisterte Markus Langer am Samstagabend das Publikum in der Rathaushalle in Haßfurt.

Nach seinem erfolgreichen ersten Programm "Hüftgedanken" - ausgezeichnet mit den zwei Kabarettpreisen "Hirschwanger Wuchtel" und "Freistädter Frischling" - meldete sich der Kabarettist zurück auf der Bühne. Das neue Programm "Spaßvogel(n)!", mit dem der Künstler in Haßfurt auf der Bühne stand, ließ sich als ein bayerischer Kabarett-Abend in Mundart an, deftig-derb, zuweilen auch nachdenklich, aber ganz ohne Lederhose.

Lässig und charmant

Mit seiner typisch bayerischen Lässigkeit präsentierte Markus Langer mit viel Charme seine Geschichten aus dem Alltag, der oft viel komischer ist, als er auf den ersten Blick erscheint. Ob er nur schnell seinen Sohn vom Bahnhof abholen will oder mit seinen Freunden einen gemütlichen Videoabend plant - Markus Langer stolperte bei seinem Auftritt zielsicher in die Fallen des Alltags. Er ließ keine Fettnäpfchen aus und kramte seine von ihm kreierten Figuren ebenfalls aus.

Seine Kunstfigur "Sepp Bumsinger" mit seinem Kult-Getränk "Arschlecken 350" rauscht momentan über Facebook, YouTube und Whatsapp durch die ganze Republik. Diese Figuren scheitern beharrlich und komisch an den kleinen und großen Dingen des Lebens.

Schauspieltalent

Sowohl der Bayerische Rundfunk (Der Kaiser von Schexing) als auch die ARD (Heiter bis tödlich - München 7) und das ZDF (Rosenheim Cops) haben bereits Langers schauspielerische Qualitäten entdeckt. Seine Videos erreichen auf YouTube regelmäßig sechsstellige Klickzahlen - mit der Tendenz nach oben.

So war auch der eine oder andere Besucher, wie während des Abends zu hören war, durch YouTube auf den Kabarettisten aufmerksam geworden, der auf Einladung des Kulturamtes auf der Bühne in der Rathaushalle für großen Spaß sorgte. Die Besucher kamen auf ihre Kosten.