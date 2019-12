Markus Langer, der Spaßvogel

"Markus Langer ist der Polt aus Moosach - und auf dem Weg zum ganz großen Erfolg." So bringt es kurz und knapp der Münchner Merkur auf den Punkt. Der Schauspieler und Kabarettist parodiert in seinem aktuellen Programm "Spaßvogel(n)!" aufmerksam im Alltag beobachtete und fein modellierte Typen, die er mit großem schauspielerischem Talent auf die Bühne bringt. Am Freitag, 24. Januar 2020, präsentiert er sein Programm ab 20 Uhr im "Schwarzen Bären". Seine Kunstfiguren haben Ecken und Kanten und ihr absurder Alltag rührt fast zu Tränen. Der berühmteste von ihnen ist Sepp Bumsinger. Man darf gespannt sein. Foto: König Photographie