Markus Haas ist neuer Gottesdienstbeauftragter

Im Rahmen eines Gottesdienstes hat Pfarrer Mariadas Kalluri Markus Haas als neuen Gottesdienstbeauftragten der Pfarrgemeinde Heilig Dreikönig Burk in sein Amt eingeführt.

Dabei wies Pfarrer Kalluri darauf hin, dass in einer Zeit, in der die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter und Seelsorger immer weniger werde, es nicht mehr selbstverständlich sei, dass jeden Sonntag eine Eucharistiefeier in jeder Pfarrgemeinde gefeiert werden könne. Damit Pfarrgemeinden in Zukunft nicht ohne Gottesdienst bleiben, wurden und werden im Auftrag des Bischofs Laien als Gottesdienstbeauftragte ausgebildet. Sie halten Wortgottesfeiern und übernehmen an Sonn- und Werktagen die Gottesdienstleitung in der Gemeinde.

Markus Haas hat sich bereits seit Kindheit an in der Pfarrei als Ministrant, Jugendgruppenleiter, Lektor, Kommunionhelfer, Kirchenverwaltungsmitglied und ehrenamtlicher Mesner eingesetzt und bewährt. So war es ein folgerichtiger Schritt, ihn zum 18-monatigen Ausbildungskurs als Gottesdienstbeauftragten anzumelden. In dieser Funktion wird Markus Haas in der Pfarrei ab Mai Wortgottesfeiern regelmäßig am dritten Samstag im Monat zelebrieren, weiterhin Andachten abhalten und auf Wunsch Totengebete gestalten.

Pfarrer Kalluri wünschte Markus Haas Gottes Segen, viel Freude, Kraft und Ausdauer bei den neuen Aufgaben sowie Unterstützung und Akzeptanz in der Pfarrgemeinde. red