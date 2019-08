Marktschorgaster Nachwuchs holt sich das "Flämmchen"

Premiere im Landkreis Kulmbach: Erstmals hat eine Kinderfeuerwehr das Flämmchen, Stufe 1, abgelegt. Zurecht dürfen die 15 Jungen und Mädchen sowie ihre Betreuer Carola Dietzsch und Sebastian Lepa stolz sein.

Bravourös lösten die Kids an vier Stationen die gestellten Aufgaben. Los ging es mit der Theorie, die Notrufnummer 112 war allen Kindern bekannt. Keine Schwierigkeit bereiteten auch die Aufgaben der Feuerwehr: Retten, Bergen, Löschen und Schützen. Den Kommandanten der örtlichen Feuerwehr, Jürgen Gampert, kannte der Nachwuchs ebenso wie die fünf W-Fragen.

Dann ging es zum Praktischen. Das Knoten und das Zielspritzen mit der Kübelspritze machten den Kleinen mächtig Spaß.

Carola Dietzsch leitet die Kinderfeuerwehr mit 19 Jungen und Mädchen seit eineinhalb Jahren und erhält seit Januar Unterstützung durch Sebastian Lepa. "In unserer Kindergruppe geht es nicht um eine feuerwehrtechnische Unterweisung, vielmehr sollen sich die Kleinen spielerisch mit dem Thema Feuerwehr beschäftigen", sagte Dietzsch. Man wolle die Kids für dieses wichtige Ehrenamt begeistern. Fahrzeugkunde und Erste Hilfe gehörten dabei genauso dazu wie das Bedienen der Kübelspritze. Gerade im Sommer dürfe das Spiel mit dem Wasser nicht fehlen.

Ausflüge kommen super an

Zu begeistern seien die Kleinen besonders für Ausflüge, so Dietzsch weiter. So habe man bereits das THW oder die Atemschutzstrecke in Kulmbach besucht. In Gefrees hätten sich die Mutigen sogar mit einer Drehleiter hoch hinaus begeben. "Wenn es den Kindern Spaß macht, freut es auch uns."

Auch Bürgermeister Hans Tischhöfer und Andrea Pfadenhauer-Wagner vom Kreisfeuerwehrverband waren voll des Lobs und gratulierten den Kids zur bestandenen Flämmchen-Prüfung. Prei.