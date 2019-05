Marktrodach verspielt Führung

Guido Wich-Knoten (Bild) vom TC Marktrodach musste in der Partie gegen den ASV Nemmersdorf in seinem Einzel eine deutliche 2:6-Niederlage im ersten Satz hinnehmen. Doch dann setzte er zur Aufholjagd an. Er behielt im zweiten Durchgang ebenso die Oberhand wie im Match-Tiebreak. Im Doppel hatte er allerdings zusammen mit Manfred Barth zweimal knapp das Nachsehen. Foto: Hans Franz