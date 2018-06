Marktplatz wird gesperrt

red



Wegen der Veranstaltung "Sommer in der Stadt" muss in Herzogenaurach die Hauptstraße zwischen den Einmündungen Steggasse und Badgasse sowie der gesamte Marktplatz zwischen Hauptstraße und Steinweg am Freitag, 29. Juni, ab etwa 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Am späten Nachmittag müssen noch Vorbereitungen und Aufbauarbeiten für das um 18 Uhr beginnende Event in der Innenstadt durchgeführt werden. Es wird weiterhin gebeten, die im Veranstaltungsbereich aufgestellten Halteverbote zu beachten, damit die Aufbauarbeiten ungehindert vonstattengehen können.Die Herzobus-Linie 279 ist ebenfalls von der Sperrung betroffen und wird umgeleitet. Am Freitag, 29. Juni, können daher von 16 Uhr bis Betriebsende die Haltestellen Marktplatz und Adlerstraße nicht bedient werden.