Marktplatz gesperrt

Aufgrund der Kirchweih in Stadtsteinach ist die Durchfahrt über den Marktplatz von heute, 8 Uhr, bis einschließlich Montag, 14. Oktober, nicht möglich. Der Verkehr wird von Kulmbach kommend über die Badstraße umgeleitet und von Kronach kommend über die Knollenstraße. Die Bushaltestelle am Marktplatz wird ab heute in Fahrtrichtung Kulmbach in die Knollenstraße verlegt. In Richtung Kronach müssen Fahrgäste auf die Haltestellen Ziegelhütte oder Krankenhaus ausweichen. Die Stadt Stadtsteinach bittet um Beachtung und Verständnis. red