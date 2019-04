Marktplätze sind Ziel

"Bildung für alle" - was als Forderung schnell dahingesagt ist, setzt die Volkshochschule Bamberg erfolgreich um: die Teilhabe aller in der Gesellschaft. Ein Baustein der inklusiven Angebote sind die Rundgänge in leichter Sprache. Die nächste Führung findet am Montag, 8. April, von 16.30 bis 18 Uhr statt. Das Thema lautet "Bamberg und seine Marktplätze, Straßen und Wasserwege". Elisabeth Skantze wird während eines barrierefreien Rundgangs Wissenswertes zu Bambergs Marktplätzen erzählen und zu den Menschen, die hier im Mittelalter gelebt und gearbeitet haben. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich beim VHS-Sekretariat, Tränkgasse 4, Telefon 0951/871108, oder E-Mail: info@vhs-bamberg.de. red