Marktleugast steigert sich

Während die Bezirksklassen-Handballer der SG Kasendorf/Kulmbach in Münchberg gewannen, verloren die Männer des TV Marktleugast in Schwarzenbach. Die C-Juniorinnen des TVM bleiben in der Bezirksoberliga ungeschlagen.

Bezirksklasse Ost, Männer

Schwarzenbach -

Marktleugast 27:21 (10:8)

Das hatte sich die TS Schwarzenbach einfacher vorgestellt. Der Tabellenletzte aus Marktleugast hielt bis zur 40. Minute (12:12) mit und glaubte an einen Punktgewinn.

Doch mit drei Leichtsinnsfehlern im Angriff, zwei Unaufmerksamkeiten in der Abwehr und acht Minuten Unterzahlspiel in den letzten 20 Minuten, schwächte man sich selbst. Die Heimsieben dankte und behielt beide Punkte für sich. P.F. TV Marktleugast: Brand, Clemens - Brand (7), Buss, Friedrich (2), Frankmölle (1), Gycha (5), Gycha (2), Klug (2), Lauterbach (2) TV Münchberg II -

Kasendorf/K. 22:25 (12:14)

Ohne Markus Hammer, Christoph Hammer und Marcel Pfister landete die SG einen knappen Erfolg in Münchberg. Zwischendurch führten die Gäste bereits mit fünf Toren. Dann der Bruch:Münchberg verkürzte bis auf ein Tor. In der hektischen Schlussphase war es den Brüdern Hohenberger vorbehalten, durch zwei schnelle Tore den Endstand von 25:22 für die Gäste zu sichern. M.B. SG Kasendorf/Kulmbach: Ho. Hermsdörfer - Kesselbaur (3), Menden (5), He. Hermsdörfer, Hohenberger (4/2), Fladt (4), Bail, Prüfer, Lauterbach (2), Mücke, Baran (2), Linzmaier, M. Hohenberger (5)

Bezirksoberliga, C-Juniorinnen

Mintraching/Neutraubling -

Marktleugast 18:23 (9:13)

Elftes Spiel, elfter Sieg: Die weibliche C-Jugend des TVM spielt weiter eine starke Saison in der Bezirksoberliga. Aber diesen Sieg mussten sich die TVM-Mädels hart erkämpfen. Denn die Gastgeberinnen aus Mintraching/Neutraubling wollten die klare 11:21-Niederlage aus dem Hinspielen wettmachen - und das gelang bis in die Schlussphase. Beim Stand von 18:20 drei Minuten vor Ende war die Partie auf Messers Schneide. Der TVM aber behielt die Nerven und nutzte eine doppelte Überzahl zum 23:18-Auswärtssieg. P.F. TV Marktleugast: Wunner - Arndt (1), Angermann (4/1), Schübel (5), Jakob (2), Märkl (7/1), Thomas (3), Purucker (1/1), Orkon