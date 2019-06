Marktleugast vor 15 Stunden

Marktleugast feiert Fronleichnamsfest

Im Nachgang zum Fronleichnamsfest feierte die Filialkirche St.-Bartholomäus in Marktleugast am Sonntag Fronleichnam. Pfarrer Pater Adrian trug nach einem eindrucksvollen Festgottesdienst in der Kirche...