Marktleugast erschließt weitere Bauplätze

Aufgrund von konkreten Reservierungen von Teilflächen des Baugebietes "Oberleugast II" erteilte der Marktgemeinderat für die Erweiterung in seiner Sitzung am Montagabend einmütig sein Einvernehmen. Wie Bürgermeister Franz Uome erklärte, ist es notwendig, die Straße "Höhenweg" samt Erschließung auf die gesamte Fläche zu erweitern. Das bedeute eine Ausdehnung der Straße um circa 180 Meter für elf Hausanschlüsse. Die Kosten werden rund 400 000 Euro betragen.

Im vergangenen Jahr wurden die Planungen für die Sanierung des Spielplatzes des Kindergartens "Arche Noah" mit der Regierung von Oberfranken, der Kindertagesstätten-Fachberatung, der Kirchenverwaltung und der Kindergartenleitung abgeschlossen. Die Sanierungs- und Umbaukosten belaufen sich auf cirka 348 000 Euro. Daraufhin wurde ein entsprechender Förderantrag gestellt, sagte Bürgermeister Franz Uome (CSU) in der Marktgemeinderatssitzung am Montagabend. Die Regierung von Oberfranken teilte nun mit, dass mit dem Bayerischen Finanzministerium ein Fördersatz von 53,16 Prozent gewährt werden könne. Daraufhin bat die Verwaltung die Regierung von Oberfranken zu prüfen, ob eine erhöhte Förderung als ehemalige Stabilisierungsgemeinde möglich sei. Dieser könne nur bewilligt werden, wenn Vertrauensschutz besteht, so die Antwort.

Die Verwaltung hat jetzt in einem mehrseitigen Schreiben dargestellt, dass die Planungen bereits seit Juli 2018 laufen und auch schon erste Honorarrechnungen bezahlt wurden. Der erneute Antrag des Marktes Marktleugast liegt der Regierung und dem Ministerium nun zur weiteren Prüfung vor.

Mobilfunk ausbauen

Der Freistaat Bayern hat als erstes Bundesland entschlossen für den Mobilfunkausbau in den "weißen Flecken" eine staatliche Förderung aufzusetzen, gab Bürgermeister Franz Uome bekannt. Die Staatsregierung habe dafür 80 Millionen Euro zur Verfügung, um den Kommunen den Bau von Mobilfunkstandorten zu ermöglichen, die Mobilfunkanbieter auch bei Erfüllung aller Versorgungsauflagen nicht ausbauen würden. Das Programm ist am 1. Dezember in Kraft getreten, und der Markt Marktleugast hat gegenüber dem Mobilfunkzentrum Regensburg das grundsätzliche Interesse an der Förderung bekundet.

In einem weiteren Schritt wird nun ein Markterkundungsverfahren eingeleitet, und die Mobilfunkbetreiber werden nach eigenwirtschaftlichen Ausbauplänen befragt. Eine Förderung wird dann möglich, wenn keine verbindlichen Ausbaupläne gemeldet werden. Anschließend werden die Betreiber gefragt, ob ein Interesse an einer Anmietung eines geförderten Standorts besteht. Die Verwaltung wird dem Gemeinderat weiter berichten.

Eine Teilstrecke des öffentlichen Feld- und Waldweges am Ortseingang von Neuensorg hat nicht mehr diese Funktion - er ist bereits teilweise zugewachsen - und wurde jetzt bei Gegenstimme von Zweitem Bürgermeister Reiner Meisel (FW) zum beschränkt öffentlichen Weg (nur Fußgänger und Radfahrer) abgestuft. Meisel wollte im Vorab nochmals ein Gespräch mit dem Eigentümer, wozu Bürgermeister Franz Uome (CSU) erklärte, dass die Verwaltung alles eingehend geprüft hat.

Ohne Einwände passierte auch der Erlass der Rechtsverordnung für den Ladenschluss im Gemeindeteil Marienweiher für das Jahr 2019. An 38 Sonn- und Feiertagen darf von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Huhs bleibt Seniorenbeauftragter

Einstimmig hat der Marktgemeinderat Altbürgermeister Manfred Huhs für die Dauer von zwei weiteren Jahren bis zum 31. März 2021 zum ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten bestellt.

Vom 26. März bis 30. April ist die Fotoausstellung "Berührungen" im Rathaus Marktleugst zu sehen. Die Fotoarbeiten hat Georg Hornfischer zur Verfügung gestellt. Die Fotoausstellung wird am 28. März um 19 Uhr eröffnet. Dazu ergeht herzliche Einladung.