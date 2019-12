Marktgemeinderat tagt öffentlich

Am Donnerstag, 12. Dezember, trifft sich der Marktgemeinderat Rattelsdorf um 17 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Rathaus. Stellung nehmen soll das Gremium zu den vorhabenbezogenen Bebauungsplänen Sondergebiet Pferdehof in Baunach und zum Solarpark "Buch" in Untermerzbach. Beschlüsse müssen gefasst werden zur Sportlerehrung 2019 und zu einem Bauantrag. Zugelassen werden die Schausteller zu den Kirchweihen in Rattelsdorf und Mürsbach. Weiterhin stehen der Jahresrückblick des Bürgermeisters und die Weihnachtswünsche der Fraktionen auf der Tagesordnung. red