Marktgemeinderat tagt in Rattelsdorf

Mit dem Bebauungsplan und Grünordnungsplan "Hergeten III", mit Änderung der Ortsrandsatzung "Hergeten" sowie der Bebauungsplanänderung "Ellern-Kreuzanger II" befasst sich der Marktgemeinderat Rattelsdorf in seiner Sitzung am Donnerstag, 26.September, im Sitzungssaal des Rathauses. Vorgestellt wird die Ausführungsplanung für den Bebauungsplan "Ruhstein-Süd" in Ebing. Für die Nutzung der alten Schule in Ebing soll ein Konzept "Soziale Nutzung im Quartier" (Bürgerhaus/Kulturzentrum) erstellt werden. Zuerst soll ein Ingenieurbüro die Bausubstanz untersuchen. Ferner wird der Beschluss über die Kindergartenbeiträge ausgesetzt, außerdem werden die Hebesätze für das Jahr 2020 festgelegt und Bauanträge beraten und beschlossen. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr. red