Marktgemeinderat tagt in Rattelsdorf

Zwei Bebauungspläne stehen im Fokus der nächsten Sitzung des Marktgemeinderats am Donnerstag, 20. September, um 18 Uhr im Rathaus. Für den Bebauungsplan Medlitz "Nordost" soll der Satzungsbeschluss gefasst werden, während für den Bebauungsplan "Am Ruhstein Süd" in Ebing der erneute Billigungs- und Auslegungsbeschluss fällig ist. Neben zwei Bauvoranfragen gibt es einen Sachstandsbericht zur Sanierung des Klostergartens durch die Awo. Beraten und beschlossen werden soll hier die Umwidmung von Fördermitteln. red