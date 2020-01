Marktgemeinderat tagt in Hirschaid

Am kommenden Dienstag, 28. Januar, kommen um 19 Uhr die Marktgemeinderatsmitglieder von Hirschaid im Rathaus zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Neben der Behandlung verschiedener Änderungen geht es unter anderem um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan "Solarpark Röbersdorf" sowie um das VgV-Verfahren Planungsleistungen "Neubau Kindergarten Mikado in Hirschaid". Des Weiteren steht die Behandlung der Anregungen aus der Bürgerversammlungen in Sassanfahrt und in Friesen auf der Tagesordnung. red