Marktgemeinderat tagt im Rathaus

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Rentweinsdorf findet am Montag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr im Rathaus in Rentweinsdorf statt. Dabei geht es neben einem Bauantrag um die Einziehung der Ortsstraße 14b in der Gemarkung Rentweinsdorf im Zuge des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes. Weiterer Tagesordnungspunkt ist die Bedarfsanerkennung der neuen Regel- und Krippenplätze in Bezug auf den Umbau des Kindergartens in Rentweinsdorf. Des Weiteren soll ein Ingenieurvertrag zur Erschließung des Baugebietes "Kappelleite III" vergeben werden und es soll ein Honorarangebot für Architektenleistungen für den Anbau des Kindergartens eingeholt werden. Der Vorschlag von Kreisheimatpfleger Günter Lipp für die Errichtung von Informationstafeln von Kleindenkmälern sowie Informationen beenden die Gemeinderatssitzung. red