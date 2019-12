Marktgemeinderat tagt heute

Am heutigen Dienstag, 17. Dezember, um 19 Uhr tagt im Sitzungssaal der Marktgemeinderat. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Themen: die Gestaltung der Parkanlage Lutherhöhe, ein Antrag auf Aufnahme in den Dorferneuerungsplan, der Bebauungsplan "Neuwiesen" in Burgebrach und Bauleitplanungen der Gemeinde. red