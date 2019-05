Marktgemeinderat Rentweinsdorf tagt

Einladung ergeht an die Bevölkerung zur Sitzung des Marktgemeinderates Rentweinsdorf am Montag, 6. Mai. Beginn des öffentlichen Teils ist um 20 Uhr im Rathaus. Die Ratsmitglieder befassen sich mit dem Kauf von Spielgeräten für den Obstberg in Rentweinsdorf, mit dem Antrag des 1. FC Rentweinsdorf auf Gewährung eines gemeindlichen Zuschusses für die Jugendarbeit sowie mit Bauplänen. red