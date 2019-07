Die Mitglieder des Marktgemeinderates Pressig werden in ihrer kommenden Tagung das weitere Vorgehen zur Erweiterung, beziehungsweise zum Umbau des katholischen Kindergartens "St. Franziskus" in Rothenkirchen beschließen. Die öffentliche Sitzung am Montag, 29. Juli, beginnt um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses. Bevor mit der Tagesordnung begonnen wird, haben die Bürger die Gelegenheit, sich zu den Punkten der Tagesordnung zu äußern. red