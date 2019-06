Über den Antrag der Jagdgenossenschaft zur Widmung des "Ochsengrundweges" in "Peter-Schmittnägel-Weg" wird am Dienstag, 2. Juli, bei der Sitzung des Marktgemeinderates Nordhalben debattiert. Außerdem geht es noch um die Übernahme der Kosten für die Inserierung im Ortsplan durch den Nordhalben-Fonds. Beginn ist um 19.30 Uhr in der "Alten Schule" in Heinersberg. red