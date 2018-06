Marktgemeinderat hält Sitzung

red



Die nächste öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates Rentweinsdorf findet am Montag, 2. Juli, um 20 Uhr im Rentweinsdorfer Rathaus statt. Nach den Regularien geht es um Archivarbeiten mit Walter Dold, um die Errichtung eines Zauns an der Wehranlage bei Rentweinsdorf sowie um die wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb einer Fischteichanlage in der Gemarkung Salmsdorf sowie um private Bauanträge. Auch der Kauf von Spielgeräten für den neuen Spielplatz in der Kappelleite II steht auf der Tagesordnung.