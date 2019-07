Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Grafengehaig findet am Montag, 29. Juli, um 19 Uhr in der Gemeindekanzlei statt. Tagesordnungspunkte sind u. a. das Ergebnis des Markterkundungsverfahrens des Bayerischen Mobilfunk-Förderprogramms, der Gigabitausbau im Markt Grafengehaig, Arbeiten im Gemeindehaus Eppenreuth 33 (Kindergarten Pfiffikus) und die Mehrkosten der Asphaltierungsarbeiten "An der Hohenreuth". red