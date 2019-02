Marktgemeinderat erörtert Bauanträge

Am Montag, 25. Februar, findet um 19.30 Uhr im Rathaus in Maroldsweisach eine Sitzung des Marktgemeinderates Maroldsweisach statt. Nach den Regularien wird die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage in Allertshausen vorgestellt. Des Weiteren besprechen die Räte die Straßennamen für das Gewerbegebiet "Bleichäcker" und erörtern private und gewerbliche Bauvorhaben. red