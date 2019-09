Am Montag, 9. September, findet um 19 Uhr im Rathaus in Burghaslach eine Sitzung des Marktgemeinderats statt. Neben Bauanträgen geht es um das Bürgerbegehren am 3. November und die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Innenentwicklung des Wohnbaugebiets "Am Forstberg". Beraten wird außerdem über die Einbeziehungssatzung für eine Teilfläche der Gemarkung Freihaslach zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses. red