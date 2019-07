Marktgemeinderat besichtigt Baustelle

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderats Maroldsweisach findet am Montag, 15. Juli, um 19.30 Uhr im Rathaus in Maroldsweisach statt. Bereits um 19 Uhr treffen sich die Räte zur Besichtigung des Baufortschritts im Gewerbegebiet "Bleichäcker". Im Rathaus geht es dann um den Stand zum geplanten Kernweg zur Entlastung der Vorstadtstraße. Des Weiteren befassen sich die Räte mit der gemeinsamen Klärschlammentsorgung. Die Informationen des Bürgermeisters beenden die öffentliche Sitzung. Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an. red