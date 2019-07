Dringende Asphaltierungsarbeiten hat die Marktgemeinde durchgeführt. In Grafengehaig erledigten die Firmen GSG Guttenberg und S.T.K. Straßen- und Tiefbau GmbH, Stadtsteinach, vom Weg "An der Hohenreuth" zur "Hohenreuther Siedlung" Abfräsarbeiten. In Seifersreuth wurde ein Teil im Ort abgefräst und mit einer neuen Deckschicht überzogen. Eine neue Tragschicht erhielt das Stück von Seifersreuth bis Gemeindeverbindungsstraße ins Steinachtal. Die Kosten betragen 77 192 Euro.