Der Markt Weisendorf lädt am Sonntag, 7. Juli, zum Schlossgartenfest ein. Beginn ist ab 14 Uhr im Schlosspark in Weisendorf. Die musikalische Umrahmung übernehmen die Gruppe "Blechragout" und die Weisendorfer Band "WeGe". Für die kleinen Besucher gibt es einen Spielplatz und verschiedene Attraktionen. Die Marktgemeinde bittet die Besucher, die Parkplätze am Festplatz Reuther Weg zu benutzen. red