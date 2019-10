Marktgemeinde Gößweinstein rüstet die Beleuchtung auf Dioden um

Das Bayernwerk und die Stadtwerke Ebermannstadt rüsten die Straßenbeleuchtung im Markt Gößweinstein mit hocheffizienten Leuchten aus. Bürgermeister Hanngörg Zimmermann freut über diesen Beitrag zum Klima- und Artenschutz. Dadurch, so der Gemeindechef, würden pro Jahr 92 Tonnen CO2 im Jahr eingespart.

Das Bayernwerk und die Stadtwerke Ebermannstadt modernisieren im Markt Gößweinstein die öffentliche Beleuchtung: Sie bauen alle 775 konventionellen Leuchten aus und setzen dafür moderne, hocheffiziente LED-Licht emittierende Dioden - ein. Im Markt Gößweinstein, als größte Flächengemeinde im Landkreis Forchheim, wird in allen 30 Ortsteilen die öffentliche Beleuchtung auf LED-Technik umgerüstet.

Mit den neuen LED-Leuchten spart der Markt Gößweinstein jährlich rund 170 000 Kilowattstunden Strom ein, was einer Energieeinsparung bei der öffentlichen Straßenbeleuchtung von 70,4 Prozent entspricht. Insgesamt wird hierdurch der öffentliche Gesamtenergieverbrauch des Marktes Gößweinstein um 26,9 Prozent gesenkt. Dadurch reduziert sich der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid ( CO2 ) um rund 92 Tonnen, wenn man den aktuellen bundesdeutschen Strommix für die Berechnung zugrunde legt.

Die LED Leuchten, die nach oben abgeschirmt sind und nicht wie Kugelleuchten ringsherum nachtaktive Insekten anziehen, sind nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch aus Artenschutzgründen von Vorteil. Als Lichtquelle wurde warmweißes Licht mit 3 000 Kelvin gewählt. Das energieeffiziente warmweiße LED-Licht gilt Dank der nicht vorhandenen UV-Strahlung als besonders insektenfreundlich.

Die gestalterischen Leuchten werden mit LED-Retrofit Leuchtkörpern, die technischen Leuchten mit LED-Leuchten, die Langfeldleuchten mit speziellen LED-Sanierungsleuchten und die Seilleuchten mit LED-Tubes ausgestattet. Damit sorgt die Komplettumrüstung für ein einheitliches Straßenbild in Bezug auf die Technik und die Lichtfarbe in der Großgemeinde.

Die Modernisierung-, Klima- und Artenschutzmaßnahme kostet den Markt Gößweinstein rund 270 000 Euro, die sich durch die eingesparten Stromkosten pro Jahr von rund 34 000 Euro in acht Jahren amortisiert haben. "Eine wirtschaftliche, gute und sinnvolle Investition in die Zukunft!", so Bürgermeister Zimmermann.

Langlebig und günstig

Nach der Umrüstung auf die LED-Leuchten wird ab November in den verkehrslastschwachen Zeiten von 22 bis 5 Uhr eine Leistungsreduzierung der LED-Leuchten um 50 Prozent vorgenommen, wodurch die Komplettabschaltung der Ortsbeleuchtung zwischen 1 Uhr und 4 Uhr künftig entfällt. Die zusätzlich gewünschte Energieeinsparung wird mit dieser Variante ebenfalls erreicht.

LEDs seien die energiesparende und langlebige Antwort auf die Anforderungen an zeitgemäße Straßenbeleuchtungssysteme, betont Jürgen Fiedler, Leiter der Stadtwerke Ebermannstadt. Er verweist darauf, dass sich die Investition in acht Jahren rechnet. LEDs bräuchten bei vergleichbarer Helligkeit bis zu 80 Prozent weniger Strom und hielten um ein Vielfaches länger. Während herkömmliche Lampen für die Straßenbeleuchtung bereits nach rund 15 000 Betriebsstunden zu Ausfällen neigten, hielten Leuchtdioden bis zu 100 000 Betriebsstunden.