Marktfest des Bauernmarktes

Wer seine Lebensmittel aus der Hand des Erzeugers kaufen möchte, findet auf dem Bauernmarkt in Forchheim alles, was das Herz begehrt. Landwirtschaftliche Betriebe aus der Region, sogenannte Direktvermarkter, bieten hier ihre Produkte an. Zum Bauernmarktfest am Freitag, 13. September, wird zum Genießen vor Ort noch eins draufgesetzt: Es gibt fränkische Küchla, Zwetschgenkuchen, Zwiebelkuchen und Federweißen, Kürbissuppe, warmen Leberkäs, warme Würstchen und Fischsuppe, Äpfel zum Verkosten. Und wer seinen Einkaufskorb vergessen hat, kann sich gleich einen flechten lassen. Denn die Korbflechterei Hack aus Pinzberg ist dabei. Empfang und ein Rundgang finden um 11 Uhr statt. Turnusmäßig findet man den Bauernmarkt am zweiten und vierten Freitag pro Monat in der Zeit von 9.30 bis 14 Uhr auf dem Paradeplatz. red