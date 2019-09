Das Museum für bäuerliche Arbeitsgeräte des Bezirks Oberfranken in der Adolf-Wächter-Straße 17 lädt am Erntedanksonntag, 6. Oktober, zu einem Markt auf dem Museumsgelände ein. Von 10 bis 17 Uhr gibt es Lebensmittel, Handwerk und Kunsthandwerk zu bewundern. Der Eintritt ins Museum ist an diesem Tag frei. red