Markt Wirsberg lädt zu Bürgerversammlungen ein

Die Bürgerversammlung der Marktgemeinde Wirsberg findet am Montag, 7. Oktober, um 19 Uhr im Hotel-Gasthof Hereth, Hauptstraße 15, statt.

Nach der Begrüßung und dem Bericht von Bürgermeister Hermann Anselstetter über die Gemeindeentwicklung haben die Bürger das Wort. Allgemein interessierende Fragen, die an dem Abend behandelt werden sollen, können bis Dienstag, 1. Oktober, im Rathaus eingereicht werden.

Der Markt Wirsberg führt zudem alle zwei Jahre an einem Nachmittag eine Bürgerversammlung speziell für Senioren durch. Die fünfte Veranstaltung dieser Art geht am Dienstag, 1. Oktober, um 14 Uhr in der Gaststätte "Ockermühle" über die Bühne. Gezeigt wird dabei auch ein Imagefilm über die "Landwirtschaft heute". Anschließend wird Kreisbäuerin Beate Opel das Wort ergreifen.

Alle Senioren der Gemeinde sind zu dieser Bürgerversammlung herzlich eingeladen.

Die Gemeinde weist jedoch darauf hin, dass in den Bürgerversammlungen nur gemeindliche Angelegenheiten von öffentlichem Interesse behandelt werden können. red