Markt Kasendorf hat Großes vor

Novum im Kasendorfer Gemeinderat: Kurz vor Ende seiner Amtsperiode konnte Bürgermeister Bernd Steinhäuser berichten, dass der Markt erstmals Schlüsselzuweisungen erhält. 75 100 Euro könne der Markt auf der Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts verbuchen. "Das ist das erste Mal, seitdem ich Bürgermeister bin", sagte Steinhäuser. Die Schlüsselzuweisungen berechnen sich zeitversetzt nach der Steuerkraft einer Gemeinde.

"Wir können in diesem Jahr noch einen soliden Haushalt verabschieden. Aber auch wir merken die schwächer werdende Wirtschaft", sagte Steinhäuser in der Februarsitzung des Gemeinderats, in dem der Haushalt 2020 verabschiedet wurde. Er habe das Zahlenwerk unbedingt noch vor seinem Ausscheiden aus dem Amt auf den Weg bringen wollen, "weil der Markt Kasendorf etliche Großprojekte im Visier hat".

Viele Großprojekte vor der Brust

Er erwähnte den Umbau des Brauereigasthofs "Schwarzes Ross" am Marktplatz (zwei Millionen Euro), die Sanierung des Hauses Am Marktplatz 2, in den der Jugendtreff ziehen wird (1,5 Millionen), den Bau einer Kinderkrippe (2,16 Millionen), die Sanierung der Turnhalle (500 000 Euro) oder die Erschließung des Baugebiets "Am Fichtig III" (900 000 Euro).

"Wir haben 2019 mit Mehreinnahmen abgeschlossen und 3,78 Millionen Euro in der Rücklage. Deshalb können wir noch zufrieden sein", sagte Steinhäuser. Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 5,061 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer hat Kämmerer Herbert Schmidt 1,9 Millionen Euro (Vorjahr 2,3 Millionen) angesetzt. Für Umsetzungen von Projekten aus der Zukunftswerkstatt hat er 21 700 Euro eingeplant.

Kreisumlage rückläufig

Positiv überrascht waren die Kasendorfer von der Entwicklung der Kreisumlage. Denn sie beläuft sich 2020 auf 1,27 Millionen Euro und liegt damit um 169 000 Euro niedriger als im Vorjahr. "Wir haben auch schon einmal 1,8 Millionen Euro an den Kreis gezahlt", so Schmidt.

Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 8,55 Millionen Euro. Er ist geprägt von den großen Baumaßnahmen.

Trotz der hohen Rücklage empfahl Kämmerer Schmidt eine Kreditaufnahme von zwei Millionen Euro. "Jetzt sind die Zinsen günstig", lautete sein Argument. Insgesamt sinkt der Schuldenstand des Marktes weiter: Aktuell liegt die Pro-Kopf-Verschuldung nur noch bei 145 Euro pro Einwohner - das entspricht einem Schuldenstand von 351 000 Euro.

Einstimmig und ohne Diskussion verabschiedeten die Gemeinderäte den Haushalt. Außerdem genehmigten sie den Finanzplan und das Investitionsprogramm. Beim Stellenplan ändert sich nichts. Auch die Steuerhebesätze bleiben bei 300 Punkten. Damit liegt Kasendorf weiter deutlich unter dem Landesdurchschnitt.