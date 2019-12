Markt hilft bei der Therapie

Am ersten Adventswochenende konnten die Bewohner und Klienten der Therapieeinrichtung Laufer Mühle wieder einmal zeigen, was sie können: Von Lebkuchen und Plätzchen über Handwerkliches aus der Kreativ-Werkstatt, dem IdeenWerk und anderen Bereichen bis hin zu Adventsgestecken bot sich den Gästen ein reichhaltiges Angebot. Auch das Christkind war an beiden Tagen da und zauberte Weihnachtsglanz in die Augen der vielen Kinder, die sich mit ihm fotografieren lassen durften.

Im Neubau der Mühle verkauften die Kreislauf-Kaufhäuser weihnachtliche Dinge, die dort abgegeben wurden, weil sie von den Spendern nicht mehr gebraucht werden. Was sonst im Müll gelandet wäre, gewann neue Liebhaber. Das Ideenwerk gleich nebenan stellte auf beeindruckende Weise vor, wie seine Klienten aus Stoffresten und Kleiderspenden Neues zaubern: Einhörner, Waschbären, Taschen und zudem auch Stoffbeutel, die extra dafür gemacht sind, beim Einkauf die Plastiktüten zu ersetzen. Die Gäste zeigten sich begeistert - die Bewohner und Klienten erfüllte dieses Interesse mit großem Stolz. In der Laufer Mühle ist das "Vermarkten" nicht nur Zusatzeinkommen für Projekte, die in die Therapie fließen und ohne diese Finanzquelle nicht umgesetzt werden könnten. Gleichzeitig ist der Adventsverkauf vor allem auch ein "Erfahrungsraum", innerhalb dessen die Bewohner unmittelbar erleben, dass das, was sie leisten, gewünscht, gekauft und bewundernd anerkannt wird. Die direkte Begegnung mit den Kunden wirkt so auf die suchtkranken, psychisch kranken und langzeitarbeitslosen Menschen, die in der Laufer Mühle und ihren sozialen Betrieben betreut werden, heilsam, aufbauend und motivierend.

Der Freundeskreis der Laufer Mühle war ebenfalls vor Ort. Der Weihnachtsmarkt in der Laufer Mühle ist, so das Fazit der Akteure, eine Gemeinschaftsproduktion nicht nur adventlicher, sondern auch therapeutischer Natur, in der jeder mitwirkt - sogar der Kunde, der eigentlich nur ein schönes Adventsgesteck nach Hause holen wollte. Sigrid Thiem