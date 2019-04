Markt für Tauben und Geflügel

Der Rezelsdorfer Tauben-, Geflügel- und Kleintiermarkt findet am Ostermontag von 8 bis 11 Uhr in der Geflügelhalle in Rezelsdorf (Streitäckerweg14, 91085 Weisendorf-Rezelsdorf) statt. Neben Hühnern, Zwerghühnern und Tauben wird es auch wieder ein großes Angebot an Hasen, Kaninchen und Kleintieren geben. Es stehen genügend Käfige zur Verfügung, um die mitgebrachten Tiere zum Verkauf anzubieten. Auch ein Geflügelhändler ist wieder mit anwesend und bietet verschiedenes Geflügel (Legehennen, Grünleger, Wachteln, Puten, Gänse, Enten oder Masthähnchen) mit an. Veranstalter ist der Rassegeflügelzuchtverein Rezelsdorf. Auch Geflügelzubehör wird geboten. red