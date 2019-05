Markt für Schönes und Kreatives

Bereits zum zehnten Mal öffnen sich am Wochenende, 25. und 26. Mai, die Tore zum Hobby-Kunst-Hof in Kirchehrenbach, Hauptstraße 7 (Nähe Tankstelle) jeweils von 10 bis 18 Uhr. Zum Jubiläumsmarkt gibt es am Samstag um 14 Uhr eine Tombola und am Sonntag ab 10.30 Uhr einen Frühschoppen. Wie jedes Jahr bieten regionale Hobbykünstler Schönes und Dekoratives zum Kauf an. Dort finden sich filigraner Schmuck, liebevoll Genähtes, Acrylbilder, Seifen, Deko aller Art, Keramik für Haus und Garten und vieles mehr. Zwischendurch darf man sich mit selbst gebackenen Kuchen und Torten oder Leckereien vom Grill verwöhnen lassen. red