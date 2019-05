Markt für Garten und Wohnen

Im Herzen des Schlossparks Thurn - separat vom Freizeitpark - gelegen, gibt es auf dem Akzente-Markt vom 3. bis 5. Mai die neuesten Trends exklusiver Garten- und Wohnkultur. In entspannter Atmosphäre lassen sich hier eine Vielzahl an schönen Dingen entdecken: traditionelles Kunsthandwerk, Schmuck- und Designerarbeiten, stilvolles Interieur, außergewöhnliche Keramiken oder Accessoires für Haus, Terrasse und Garten. In den Schauwerkstätten sind Drechsler, Korbflechter, eine Heilpflanzenspezialistin und ein Glockengießer zu erleben. Der Markt öffnet am Freitag von 11 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: acht Euro, Kinder bis 16 Jahre frei. red