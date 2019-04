Markt eröffnet nach der Modernisierung

Die Firma Lidl modernisiert ihre Filiale in Zeil. Für die Kunden findet eine Feier zur Wiedereröffnung am Donnerstag, 4. April, ab 7 Uhr statt, teilte das Unternehmen mit. Dabei gibt es besondere Aktionen. "Diese Filiale gibt es bereits seit fast 15 Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein", sagt die Lidl-Verkaufsleiterin Natalja Penner. Das Handelsunternehmen Lidl zählt sich nach eigenen Angaben als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell sei Lidl in 30 Ländern präsent und betreibe mehr als 10 000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland kümmerten sich 79 000 Mitarbeiter in rund 3200 Filialen um die Kunden. ft