Markt der Möglichkeiten für Freiwillige

Nach dem großen Erfolg der Premiere im Vorjahr geht die Kronacher Engagement-Börse am 13. Oktober in ihre zweite Runde. Dabei können sich Vereine Verbände oder beispielsweise auch Firmen aus dem gesamten Landkreis mit ihren unterschiedlichen Engagement-Möglichkeiten präsentieren. Anmeldungen sind ab sofort bis zum 23. Juli möglich.Einen Markt der etwas anderen Art gab es im September letzten Jahres am Hussitenplatz und am Marienplatz zu entdecken. Das bunt gemischte Angebot der "Engagierten Stadt" und ihrer Kooperationspartner aus Kronacher Vereinen, Verbänden, Initiativen, Institutionen, Politik und Wirtschaft konnte sich sehen lassen. Die Besucher konnten Ideen "einkaufen", Mitmach-Möglichkeiten testen, Kooperationsbereitschaft sammeln und Best-Practices zum Nachmachen mitnehmen - und das vollkommen gratis, als "Mitmach"-Angebot. Aufgrund des großen Zuspruchs und Interesses findet der "Markt der Möglichkeiten" zum Schnuppern, Ideen-Klauen, Netzwerken und Ausprobieren nun am 13. Oktober seine Fortsetzung. Initiator ist die "Engagierte Stadt" zusammen mit dem Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (kurz KoBE) im Landkreis Kronach . "Die Engagement-Börse soll heuer noch größer und bunter werden - mit noch mehr Anbietern und Interessierten", wünschen sich Claudia Ringhoff, Projektkoordinatorin der "Engagierten Stadt", sowie Sabine Nuber von KoBE. Ziel der Messe ist es, auf die Vielfalt und Attraktivität des freiwilligen Engagements in Stadt und Landkreis Kronach aufmerksam zu machen, die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen zu fördern sowie vor allem die Gewinnung von Bürgern als neue Freiwillige. Aussteller melden sich bis spätestens 23. Juli telefonisch unter 09261670933-2 oder per E-Mail unter kobe-kc@kronachcreativ.de an. Ansprechpartnerin ist Sabine Nuber von KoBE.