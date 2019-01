Markt bietet Geflügel und Kleintiere

Der nächste Tauben-, Geflügel- und Kleintiermarkt in Rezelsdorf findet am Sonntag, 27. Januar, von 8 bis 11 Uhr in der Geflügelhalle (Streitäckerweg 14) statt. Neben Hühner, Zwerghühnern und Tauben wird es auch wieder ein großes Angebot an Hasen, Kaninchen und Kleintieren geben. Es stehen genügend Käfige zur Verfügung, um die mitgebrachten Tiere zum Verkauf anzubieten. Die Besucher haben auch die Möglichkeit, das passende Futter und Geflügelzubehör zu erwerben. red