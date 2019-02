Markt beeinträchtigt den Lieferverkehr

Der nächste Jahrmarkt (Petrimarkt) findet am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Februar, in der Fußgängerzone - auf dem Marktplatz, in der Spitalgasse und im Steinweg - statt. Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass in diesem Bereich deshalb der Lieferverkehr beeinträchtigt werden kann. red