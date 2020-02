Markt auf Eku-Platz

Von Freitag, 28. Februar, bis Sonntag, 1. März, findet der Frühjahrsmarkt auf dem Eku-Platz statt. Bereits am Donnerstag, 27. Februar, werden die ersten Händler mit dem Aufbau ihrer Stände beginnen. Der Verkauf erfolgt am Freitag von 10 bis 17 Uhr, am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Auf dem gesamten Eku-Platz einschließlich des Parkplatzes für die Aufladestation für Elektrofahrzeuge gilt ab Donnerstag, 27. Februar, ein absolutes Haltverbot. Die Stadt Kulmbach weist darauf hin, dass Fahrzeuge, die trotzdem dort abgestellt sind, kostenpflichtig abgeschleppt werden müssen. Von Donnerstag bis einschließlich Sonntag bieten zahlreiche Fieranten Haushaltsartikel, Gewürze, Wolle, Lederwaren, Uhren, Schmuck, Bürsten, Besen, Zubehör für Handy sowie Süßwaren an. Zum Verzehr werden Käse- und Fischspezialitäten sowie andere leckere Köstlichkeiten kredenzt. red