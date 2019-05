Markt auf dem Maxplatz

Auch in den kommenden Tagen ist der Maxplatz Schauplatz eines Bamberger Traditionsmarktes: Der Frühjahrsmarkt, der am Montag begann, findet bis Samstag, 1. Juni, statt. Bekleidung, Schuhe, Taschen, Gürtel, Bürsten und andere Haushaltswaren gehören ebenso zum Warenangebot wie Olivenholzprodukte, Autopflegemittel, Seifen oder handgearbeitete Dekoration. Der Markt ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr und Samstag von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet. Die Stände des Wochenmarktes stehen in dieser Zeit im südlichen Bereich des Maxplatzes. red