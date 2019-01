Markt am Schlossplatz

Der Auftakt ins Marktjahr beginnt alles andere als grau und trüb: Ab heute, Donnerstag, 31. Januar, gibt es auf dem Lichtmessmarkt am Schloßplatz allerlei Nützliches, Dekoratives und Leckeres bis Donnerstag, 7. Februar. Die Faschingsgesellschaft Brucker Gaßhenker heizt den Besuchern am kommenden Samstag, 2. Februar, ab 13 Uhr ein. Zwei Gruppen treten - trockene Witterung vorausgesetzt - auf. Ein weiterer Höhepunkt ist am Sonntag, 3. Februar, geboten: Der beliebte Foodtruck-Roundup macht Station am Markt.

Die Händler am Schlossplatz freuen sich auf die Besucher. Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr hat der Lichtmessmarkt geöffnet. red