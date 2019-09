Markierungen sollen Sicherheit erhöhen

Als unklar und unübersichtlich, ja gefährlich kritisierte der Ebermannstadter Stadtrat Christian Kiehr (NLE) die Verkehrssituation an der Abzweigung von der Bundesstraße 470 zum Kalkwerk (Bild). Der kreuzende Fahrradweg sei nicht deutlich genug markiert. Mit einer deutlicheren Kennzeichnung auf der Fahrbahn sei viel geholfen. Spontanes Lob gab es dafür von Stadtrat Ludwig Brütting (FW). Und Erwin Horn fiel eine ähnlich gelagerte Stelle ein. "An der Einmündung der Diesbrunnenstraße in die B 470 haben wir die gleiche Situation. Da sollten wir etwas tun!" Foto: Josef Hofbauer