Marketing-Kampagne sollte den Zusammenhalt aller Coburger zeigen

Ein Teil der #AUFgehtsCOBURG-Kampagne des Citymanagements von Coburg Marketing waren gesprayte Herzkönige vor den geöffneten und teilnehmenden Läden und Restaurants. Als dann die strenge Ausgangsbeschränkung aufgehoben wurde, war es an der Zeit, die Coburger in die Kampagne einzubeziehen, heißt es in einer Pressemitteilung von Coburg Marketing. Denn #AUFgehtsCOBURG sollte nicht nur eine leere Durchhalteparole für den Handel sein, sondern den Zusammenhalt aller Coburger zeigen.

Über Instagram und Facebook wurden alle Besucher der Innenstadt aufgerufen, lustige, kreative, mutmachende oder einfach fröhliche Fotos von und mit dem Herzkönig zu schießen und unter dem Hashtag "AufgehtsCoburg" zu veröffentlichen.

Unter allen Einsendungen wurden nun von einer Jury, bestehend aus Coburg Marketing und Zentrum Coburg, die drei schönsten Fotos ausgewählt. Die drei Gewinner Hülya Ahrez, Ulrike Dreyer und Alk Pusch wurden von Coburg Marketing eingeladen, um im Freien und mit Abstand und Maske ihre Gewinne überreicht zu bekommen. Jeder der drei Gewinner bekam vom Zweiten Bürgermeister Hans-Herbert Hartan einen Coburger Geschenkgutschein - gestiftet von Zentrum Coburg und Coburg Marketing - überreicht. red