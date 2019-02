Mark Peters am Montag im Liveclub

Mark Peters, der Finger-Style-Singer-Songwriter, gastiert am Montag, am 11. Februar, in Bamberg im Liveclub. Der ursprünglich aus London stammende Singer-Songwriter lebt mittlerweile in Wien, wo er 2017 auch sein Debut "Spirits" aufnahm und veröffentlichte. In Zusammenarbeit mit lokalen Musikern entstand dabei eine Platte, die seine Fähigkeiten als Finger-Style-Gitarristen sowie seine tiefempfundene Stimme hervorbringen. Mit dieser Stimme und seinem Gitarrenspiel verschmilzt er spielend Einflüsse von Folk über Jazz und Funk bis Blues und Country. Diese Zusammenarbeit war es dann auch, die zur Formierung von "The Dark Band" führte, mit der er nun im Januar 2019 seine neue EP "The Sum Of All Parts"präsentierte. Am 11. Februar ist er live im Live Club in Bamberg zu sehen, Karten gibt es im Vorverkauf beim BVD. Foto: PR