Marius Popp an der Orgel

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Heinersberg-Nordhalben lädt am Sonntag, 20. Oktober, zu einem Orgelkonzert von Kirchenmusikdirektor Marius Popp in die St.-Johannis-Kirche in Steinwiesen ein. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Frisch saniert

Im Frühjahr musste die Orgel einer kleinen Sanierung unterzogen werden. Dekanatskantor Marius Popp betreute diese Sanierung fachlich und mit großem Engagement. Da er die Orgel auf diese Weise näher kennengelernt hat, bekam er Lust, auf ihr ein Konzert zu geben. Damit will er zeigen, was in der Orgel "drinsteckt".

Werke von Bach

Am Sonntag wird Marius Popp Werke von Bach, Buxtehude, Hakim und anderen spielen. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freut sich der Kirchenvorstand. red