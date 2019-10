Am Freitag, 15. November, 20 Uhr, gastiert Mario Basler mit seinem Programm "90 Minuten und Verlängerung" in der Hauptsmoorhalle in Strullendorf.

Karten im Vorverkauf gibt es beim BVD in Bamberg, bei der Glockenapotheke in Strullendorf, bei der Frankenapotheke in Hirschaid und bei Lotto Kefferstein in Forchheim. red