Mario Basler ballert 90 Minuten und länger

2020 setzt Mario Basler, der wohl kernigste Fußballer der deutschen Fußballgeschichte - wie es in einer Pressemitteilung heißt -, sein Erfolgsprogramm fort und kommt mit seiner Liveshow "Basler ballert" auch nach Coburg, und zwar am 5. März ab 20 Uhr im Kongresshaus Rosengarten. Eine volle Spielzeit lang präsentiert "Super Mario" seinen persönlichen, unverblümten Blick auf die Welt des Fußballs. In gewohnter Manier analysiert Basler das heutige Geschehen auf und neben dem Platz. Das Ganze wird gespickt mit den unglaublichsten Geschichten aus seiner aktiven Zeit. Mit einer stolzen Bilanz von 62 Toren in 262 Bundesligaspielen beendete er 2004 seine aktive Profi-Fußballkarriere. Nun ballert der polarisierende Freistoßschütze auf der Bühne weiter. Immer gerade heraus, aber auch mit der nötigen Portion Selbstironie, ist Basler in seiner eigenen Liveshow zu sehen. Karten gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle, Hindenburgstr. 3a. red