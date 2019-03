Marine-Regatta-Verein bietet Jugendlichen Segelausbildung

Bei der Hauptversammlung der Marinekameradschaft präsentierte Vorsitzender Hans Gerhard Braun die vielen Aktivitäten des Vorjahres in Wort und Bild. Der Shantychor "Die Regnitzmöven" unter Leitung von Franz-Josef Götz, konnte auf erfolgreiche öffentliche Auftritte, vor allem auch beim größten internationalen Shanty-Festival Deutschlands in Travemünde, zurückblicken. Musikalisch verstärkt wird der Chor inzwischen durch zwei weitere Instrumentalisten, eine Akkordeon - und eine Gitarrenspielerin. Erste Gehversuche werden aktuell auch mit einer Solosängerin gewagt.

Höhepunkte im Bereich der Marinejugend waren vor allem die Veranstaltung "Segeln und Surfen" im Königsbad, die Teilnahme an Segelregatten und am internationalen Jugendcamp der Internationalen Seefahrerföderation in Venedig

Ein Schwerpunkt der Versammlung lag auf den für 2019 geplanten Aktivitäten. So wird der Shantychor die breite Palette seiner Seemannslieder am "Tag des Meeres" (2. Juni) und beim Hafenfest (25. August) sowie bei der Stadtparkserenade und einem eigenen Konzert im Jungen Theater am 13. Oktober einem breiten Publikum vorstellen.

Auf Wunsch des Königsbades findet wieder die Veranstaltung "Segeln im Königsbad" mit der Marinejugend statt, diesmal in Kooperation mit dem Marine-Regatta-Verein und dem Projektseminar "Nautik" des Ehrenbürg-Gymnasiums. Außerdem stehen bereits einige maritime Kreativnachmittage als Maßnahmen der offenen Jugendarbeit fest sowie die Teilnahme am Projekt Ministadt Forchheim.

Der neu gegründete Marine-Regatta-Verein hat seine ersten Gehversuche hinter sich. Peter Schulte, der für Hartmut Schug den Vorsitz übernommen hat, wird in diesem Jahr erstmals in die Segelausbildung einsteigen. Angeboten wird die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 7 und 14 Jahren mit Erwerb des "Jüngsten-Scheins" des Deutschen-Segler-Verbands. Mittelfristig will der MRV auch in die Funkausbildung einsteigen. red